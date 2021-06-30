حسم الأمر.. محمد صلاح لن يشارك في أولمبياد طوكيو

تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن قائمة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 التي تقام في يوليو المقبل ، بعد تحفظ ناديه على تواجد اللاعب في الاوليمبياد.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي على استبعاد اللاعب من القائمة النهائية المشاركة في الاوليمبياد و التي سيتم الإعلان عنها غدًا بعدم عدم الوصول إلى اتفاق بين اتحاد الكرة و إدارة ناديه لتواجد اللاعب ضمن اللاعبين الثلاثة الكبار للمشاركة في الاوليمبياد.

ومن المقرر أن يعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية خلال ساعات.

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.