Advertisements

الأهلي يعلن تعاونه مع رابطة الدوري الإسباني

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن النادي الأهلي التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، وذلك من خلال القسم التعليمي للرابطة، لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال «MBA»، ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وقد وقع اختيار رابطة الدوري الإسباني «لاليغا» على النادي الأهلي للتعاون معه في ماجستير إدارة الأعمال «MBA»، بصفته أحد أكبر أندية كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية.

يركز برنامج رابطة الدوري الإسباني «ماجستير إدارة الأعمال لاليغا» على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في هذا المجال، والاستناد إلى دراسات الحالة من «لاليغا» وأنديتها الـ42 في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وكذلك من الألعاب الرياضية الأخرى وأصحاب المصلحة في مجالات الترفيه والتكنولوجيا والبيئة الرقمية، باستخدام منهجيات متطورة مباشرة مع تقنيات التشغيل الخاصة بـ«لاليغا» وآلياتها الفعّالة.

ويتضمن برنامج التدريب الداخلي مجموعة من المميزات للمشاركين، من بينها الرحلات الميدانية الدولية إلى نيويورك وميامي، إلى جانب جلسات عملية مع مديرين من أفضل الأندية والمنظمات في جميع أنحاء العالم، مثل: النادي الأهلي في منطقة الشرق الأوسط، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وخلال الدورة، سيتم إجراء دراسة حالة عن النادي الأهلي، بعنوان: «من الريادة الإقليمية إلى المكانة الدولية.. رحلة نادي القرن الإفريقي مع أكبر قاعدة جماهيرية».

وقال جوزيه مويا، مدير في مدرسة «لاليغا» للأعمال «LaLiga Business School»: «شراكتنا مع النادي الأهلي تهدف إلى تقديم عقليات جديدة لعالم كرة القدم، حيث إن هدفنا في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة على مستوى العالم، والمساعدة في جذب مواهب محترفي اليوم والغد، في مدرسة (لاليغا) للأعمال، كلما زاد عدد الأشخاص المؤهلين دوليا والمتنوعين الذين يعملون في هذه الصناعة، كانت كرة القدم في جاهزية أفضل للنمو».

يحتوي البرنامج على 6 وحدات كاملة للدراسة، مع مراعاة الإدارة في صناعة الرياضة، والتسويق الجديد، والانتشار الرقمي والتكنولوجي، ووسائل الإعلام والترفيه، والأحداث الرياضية الكبرى، والابتكار وريادة الأعمال، في حين أن كل دورة مبنية على القيم والأهداف نفسها، فإن المتحدثين متنوعون، وسيتعلم الطلاب من خبراء معينين لكل بلد، بالإضافة إلى 20 ساعة من التدريس من معلمي «لاليغا».

وقال خوان فوينتيس مندوب «لاليغا» في مصر: «مهمتنا من التواجد في القاهرة هي تعزيز التعاون الاستراتيجي مثل هذا، وإن علاقتنا مع النادي الأهلي قوية منذ البداية، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع أكبر في المستقبل القريب».

وأضاف مويا: «سواء كانوا يعملون بالفعل في كرة القدم أو كانوا جددا بالكامل في هذا المجال، فإننا نقدم للمشاركين دورات لم تكن متاحة سابقًا، ويمكن أن نساعد الناس على التعامل مع كرة القدم بعقلية تجارية جديدة».

يذكر أن ماجستير إدارة الأعمال من «لاليغا»، مفتوح للمتقدمين من حول العالم، بما في ذلك المصريون، ويمكن للطلاب من كافة دول العالم الانضمام إلى البرنامج، علمًا أن المقاعد محدودة بهدف ضمان جودة البرنامج، وسيبدأ البرنامج في مدريد من نوفمبر 2021 حتى يوليو 2022، وسيتم تدريسه بالكامل باللغة الإنجليزية.

أخبار تهمك

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل حسن راتب المتهم بـ"قضية الآثار الكبرى" إلى سجن 15 مايو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ أقل من ساعتين

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

حسن راتب عن علاء حسانين: اتعرفت عليه في حلقة وعظ

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - 3 عروض أوروبية للشناوي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 9 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ أقل من ساعة

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:08 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

03:14 م

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

04:01 م

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة