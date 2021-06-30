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وكيل زراعة الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الزراعة ومحافظ الفيوم بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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يتقدم الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وجميع القيادات التنفيذية وجميع طوائف الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة

كما يقدم وكيل الوزارة تحية إعزاز وافتخار لرجال الشرطة المصرية وأبطال القوات المسلحة البواسل، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل دوما في وجدان الأجيال المتعاقبة، وهي خير دليل على تضحياتهم وصمودهم من اجل الحفاظ على وطننا الغالي، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

مشيدا بالإنجازات التي حدثت خلال السنوات الماضية، والتي يراها الجميع على أرض الواقع، مؤكدًا أن التاريخ سيقف كثيرا أمام ثورة ٣٠ يونيو، وأمجاد الشعب المصري، تلك الثورة التي لم يحدث مثلها من قبل في العالم وبتلك الأعداد الضخمة التي توحدت كلمتها وصوتها على رأى واحد، وهو استعادة الدولة المصرية وتصحيح المسار، واختيار قيادة سياسية وطنية قادرة على تلبية رغبات المصريين، وتحقيق طموحاتهم.

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