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رئيس جامعة عين شمس يتفقد المقر الإدارى لكلية الطب البيطري

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تفقد صباح اليوم ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د. احمد جلال عميد كلية الزراعة وا.د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب وا.د. ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا وا.د. نبيل المدني وكيل كلية الزراعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعددا من السادة أعضاء هيئة التدريس المقر الإدارى لكلية الطب البيطري الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسي القادم ٢٠٢١٢٠٢٢ بحرم كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

وقام سيادته بالاجتماع بالسادة أعضاء هيئة التدريس الموكل إليهم وضع خطة وهيكل كلية الطب البيطري وهم: ا.د احمد خفاجي رئيس قسم البكتيريا والمناعة والفطريات السابق بجامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية الطب البيطرى، ا.د خالد صلاح الدين محمد المشرف علي قسم الحيوان والأمراض المعدية، ا.د حمزة محمد ابراهيم المشرف علي قسم البكتيريا والمناعة، ا.د سعيد كمال ابو الغيط مدير وحدة القياس والتقويم الإلكتروني.

وثمن سيادته الدور الذي يقومون به واستمع لمقتراحاتهم بهذا الصدد.

و تضمنت الزيارة تفقُد المبني الإداري المخصص لكلية الطب البيطري ومعمل التشريح الجديد، كما تفقد الحضور بعض المعامل المنشأة حديثا للطلاب مثل معمل البايولوجي ١ ومركز الثروة الميكروبية والصوبات الزراعية الجديدة بالكلية ومركز تنمية الفراولة ووحدة السمية الميكروبية ومزرعة الخضر وحضانات الثروة السمكية ومقر جمعية الرعاية الاجتماعية.

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