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جثة لسيدة.. أولى ضحايا حادث إنهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تمكنت قوات الدفاع المدني بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، من إستخراج جثة سيدة من أسفل اعقار امنهار بمنطقة الدخيلة الجبلية غربي المحافظة.

هذا وقد وصل عدد المصابين إلى 5 أشخاص من ضمنهم طفلة تمكنت القوات من إستخراجها من أسفل الأنقاض وهي على قيد الحياة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتجري الأن أعمال البحث عن 4 أشخاص أخرين بأسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي برئاسة سيد موسى رئيس الحي، إخطارا بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة الجبلية ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.

وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبه قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وقد تبين أن العقار مكون من 4 طوابق ودور أرضي، وتمكنت قوات ادفاع المدني من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض العقار، فيما أصيب 4 أخرين بجروح وكسور، وتم نقلهم بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.
جثة لسيدة.. أولى ضحايا حادث إنهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية
جثة لسيدة.. أولى ضحايا حادث إنهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية
جثة لسيدة.. أولى ضحايا حادث إنهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية
جثة لسيدة.. أولى ضحايا حادث إنهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية
جثة لسيدة.. أولى ضحايا حادث إنهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية
جثة لسيدة.. أولى ضحايا حادث إنهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية

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