وزيرة الثقافة المصرية تلتقي نظيرتها الليببة فى معرض الكتاب





التقت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نظيرتها الليبية مبروكة توغي اكور على هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب لمناقشة وسائل دعم وتعزيز التبادل الفكري والثقافي بين البلدين الشقيقين وذلك في حضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي وصبرى سعيد رئيس العلاقات الثقافية الخارجية والوفد الليبي المرافق .





وخلال اللقاء اكدت عبد الدايم قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعلى التقارب بين الثقافتين المصرية والليبية مؤكدة تقديم الدعم الكامل للثقافة الليبية فى كافة مجالات الابداع واضافت انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثقافية وفنية مشتركة لبحث واعداد مشروعات التبادل الثقافي والفكري بين الطرفين وتنظيم الاسابيع الثقافية والفنية وغيرها من الانشطة التبادلية ، مشيرة إلى أهمية الاستفادة والعمل على استثمار المشتركات الثقافية بين الشعبين الشقيقين لصنع واقع جديد وحيد الرؤى التنموية وتطويعها لصالح مستقبل العلاقات وإحداث الانصهار االثقافي الفعال بينهما.

من جانبها هنأت وزيرة الثقافة الليبية نظيرتها المصرية على انعقاد الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وطلبت الاستعانة بالخبرات المصرية في عودة معرض كتاب طرابلس واكدت على دور مصر في دعم المصالحة الوطنية الليبية واشادت بالعلاقات الوثيقة بين البلدين ووجهت الدعوة لوزيرة الثقافة المصرية لزيارة ليبيا في اقرب وقت.



