التربية الفنية بحلوان تعلن بدء حجز الدورات التدريبية والورش الفنية الصيفية

يعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الاستاذة الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن بدء حجز الدورات التدريبية والورش الفنية الصيفية.



أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إلى ضرورة تفعيل دور الجامعة في المشاركات المجتمعية، لذلك تحرص الجامعة دائما على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة وعى الطلاب والشباب والطلائع لتحقيق الأهداف المنشودة لمصر من خلال إعداد الشباب للمساهمة في تطوير المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تعمل دائما على تبني مواهب الأطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم لتلبية احتياجات المجتمع.





أفاد الأستاذ الدكتور محمود حامد أن هذه الدورات التدريبية فرصة لاكتساب المهارات والخبرات المميزة، وأن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية في تنمية المجتمع وخدمة البيئة وايمانًا بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق والوعي الفني لدى الشباب والطلائع.



وتتضمن الدورات التدريبية ( التصميم الداخلي - التصميم الجرافيكي- اشغال جلديه- التوظيفات النسجيه -الرسم والتصوير- اشغال الحلي- تشكيل زجاج- فن الكاريكاتير- البطانات الطينية المزججه -ذوي الاحتياجات الخاصه)

وكذا ورش في الرسم والتصوير( المنظر الطبيعي - دراسات بالرصاص - تجريب بالخامات - كولاج - اشغال الحلي بالسلك - اشغال الحلي بالاركيت- اشغال خشب - فن النحت - طباعه - التشكيل الخزفي)



كما أعلنت الكليه عن بدء دورات الدراسات الحره للاطفال تضم الدورة ورش مختلفه وتشمل رسم وتلوين اشغال ورقيه نسيج وخزف ونحت وحلي وتستمر الدورة خلال شهر يوليو واغسطس بواقع يومين في الاسبوع لمدة ثلاث ساعات فى اليوم، وللحجز والاستلام يمكن التوجه لمكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.



