Advertisements

التربية الفنية بحلوان تعلن بدء حجز الدورات التدريبية والورش الفنية الصيفية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
يعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الاستاذة الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن بدء حجز الدورات التدريبية والورش الفنية الصيفية.

أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إلى ضرورة تفعيل دور الجامعة في المشاركات المجتمعية، لذلك تحرص الجامعة دائما على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة وعى الطلاب والشباب والطلائع لتحقيق الأهداف المنشودة لمصر من خلال إعداد الشباب للمساهمة في تطوير المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تعمل دائما على تبني مواهب الأطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم لتلبية احتياجات المجتمع.


أفاد الأستاذ الدكتور محمود حامد أن هذه الدورات التدريبية فرصة لاكتساب المهارات والخبرات المميزة، وأن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية في تنمية المجتمع وخدمة البيئة وايمانًا بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق والوعي الفني لدى الشباب والطلائع.

وتتضمن الدورات التدريبية ( التصميم الداخلي - التصميم الجرافيكي- اشغال جلديه- التوظيفات النسجيه -الرسم والتصوير- اشغال الحلي- تشكيل زجاج- فن الكاريكاتير- البطانات الطينية المزججه -ذوي الاحتياجات الخاصه)
وكذا ورش في الرسم والتصوير( المنظر الطبيعي - دراسات بالرصاص - تجريب بالخامات - كولاج - اشغال الحلي بالسلك - اشغال الحلي بالاركيت- اشغال خشب - فن النحت - طباعه - التشكيل الخزفي)

كما أعلنت الكليه عن بدء دورات الدراسات الحره للاطفال تضم الدورة ورش مختلفه وتشمل رسم وتلوين اشغال ورقيه نسيج وخزف ونحت وحلي وتستمر الدورة خلال شهر يوليو واغسطس بواقع يومين في الاسبوع لمدة ثلاث ساعات فى اليوم، وللحجز والاستلام يمكن التوجه لمكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل حسن راتب المتهم بـ"قضية الآثار الكبرى" إلى سجن 15 مايو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 10 ساعات

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 6 ساعات

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - 3 عروض أوروبية للشناوي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 17 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ ساعتين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يعلن تعاونه مع رابطة الدوري الإسباني

منذ 38 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:08 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

03:14 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

04:30 م

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة