توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة جامعة حلوان ومدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قام الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان والأستاذ الدكتور علاء بركات رئيس مجلس إدارة مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية الصيدلة ومدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية وذلك في حضور الأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور محمد عمارة رئيس قسم المكروبيولوجيا والمناعة والأستاذ الدكتور إيهاب كمال رئيس لجنة تطوير المناهج بالمدرسة وذلك بمقر المدرسة بمدينة بدر.



أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتوقيع وتنفيذ بروتوكولات التعاون المختلفة في شتى المجالات بما يسهم في خدمة المجتمع وتدريب الطلاب واكساب الخبرات وتنمية المهارات، وخاصةً فى المجالات التي تهتم بالتعليم والرعاية الطبية والصناعة وذلك لاحتواء جامعة حلوان على تخصصات متنوعة.



حيث أشار الدكتور سامح سرور أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تتطلع اليه كلية الصيدلة ومساهمتها في إعداد شباب اصحاب مهارات مناسبة لسوق العمل فيما يخص الصناعات الطبية الحيوية، حيث تقوم الكلية بموجب هذه الاتفاقية بتقديم الدعم الفني والأكاديمي للمدرسة والمساهمة في تطوير البرامج الدراسية بالمدرسة، وكذلك الرعاية العلمية لطلاب المدرسة من خلال اتاحة الفرصة لطلاب المدرسة لإجراء التجارب في معامل الكلية والإشراف علي مشروعات التخرج لطلاب المدرسة.



أضاف الدكتور علاء بركات أن مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية هي الأولي من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تمنح شهادة فني تكنولوجيا الصناعات الحيوية بالإضافة إلي اعتماد الشهادة من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ما يتيح لخريجي المدرسة العمل في دول أوروبا وبخاصة ألمانيا في مجال الصناعات الطبية الحيوية.