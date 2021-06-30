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المرور تواصل حملاتها اليومية على مستوى الجمهورية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (6427) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2031) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (277) مخالفة السير بدون تراخيص، (12) مخالفات الدراجات النارية، (54) مخالفة موقف عشوائب، (52) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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