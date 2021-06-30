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ارتفاع الوظائف الامريكية يدفع المؤشرات الأمريكية للارتفاع بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 قرب أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الأربعاء في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بقوة في يونيو ، بينما تتجه المؤشرات الكبرى للأسهم الأمريكية لتحقيق خامس مكسب فصلي على التوالي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 1.55 نقطة إلى 34290.74 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 1.15 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 4290.65 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 18.48 نقطة أو ما يعادل 0.13 بالمئة إلى 14509.85 نقطة

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