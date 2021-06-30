اليويفا يعلن حكام ربع نهائي يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء، عن أسماء حكام اليوم الأول لدور الثمانية من بطولة بطولة أوروبا "يورو 2020".

وقال يويفا اليوم إن الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر سيدير مباراة، سويسرا وإسبانيا، المقررة في مدينة سان بطرسبرج الروسية يوم الجمعة المقبل.

وسيعاون أوليفر مواطنيه ستوارت بورت وسيمون بينيت، والروماني أوفيديو هاتسيجان كحكم رابع.

وأدار مايكل أوليفر في بطولة يورو 2020 مباراتي السويد وبولندا (3-2) والمجر وفرنسا (1-1) في مرحلة المجموعات وكان الحكم الرابع في مباراة إيطاليا وسويسرا (3-0).

كما أعلن يويفا أيضا أن السلوفيني سلافكو فينتشيتش سيدير المباراة الأخرى يوم الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي للبطولة القارية، التي تجمع بين منتخبي بلجيكا وإيطاليا في مدينة ميونخ، بألمانيا.

وسيرافق فينتشيتش في فريق التحكيم بهذه المباراة، مواطنيه توماس كلانيك وأندراز كوفاسيتش، إضافة للأرجنتيني فرناندو أندريس راباليني كحكم رابع.

وفي اليوم التالي، بالدور نفسه، ستلعب التشيك ضد الدنمارك، بينما تواجه أوكرانيا منتخب إنجلترا.