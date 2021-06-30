النيابة تعاين عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية

بدأت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قبل قليل، في معاينة حادث إنهيار عقار الدخيلة الذي وقع ظهر اليوم وأدى إلى وقوع ضحايا.

هذا وقد وصل مدير أمن الإسكندرية وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمتابعة انهيار العقار.



كانت تمكنت قوات الدفاع المدني، من إستخراج جثة سيدة من أسفل العقار، ووصل عدد المصابين إلى 5 أشخاص من ضمنهم طفلة تمكنت القوات من إستخراجها من أسفل الأنقاض وهي على قيد الحياة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتجري الأن أعمال البحث عن 4 أشخاص أخرين بأسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي برئاسة سيد موسى رئيس الحي، إخطارا بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة الجبلية ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.



وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبه قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وقد تبين أن العقار مكون من 4 طوابق ودور أرضي، وتمكنت قوات ادفاع المدني من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض العقار، فيما أصيب 4 أخرين بجروح وكسور، وتم نقلهم بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.