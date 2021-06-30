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موسيماني يطالب الأهلي بحسم الصفقة الذهبية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر على التعاقد مع مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني أبلغ لجنة التخطيط برغبته في ضم كيجان دوللي، بعدما فسخ تعاقده مؤخرًا مع مونبلييه الفرنسي، وطلب الدخول في مفاوضات مع اللاعب لمعرفة شروطه.

وتابع المصدر، أن لجنة التخطيط تحفظت على التحرك لضم كيجان دوللي، خاصة أن مستواه الفني والبدني تراجع هذا الموسم.

وهناك تخوف من ضم صفقة غير مدروسة، فيما طلب موسيماني منحه الفرصة لدراسة اللاعب مرة أخرى.

وشارك كيجان دوللي مع فريقه مونبلييه خلال 3 مواسم في 64 مباراة، في بطولتي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، ساهم خلالهم في 4 أهداف، من خلال إحراز هدف وحيد وتقديم 3 تمريرات حاسمة لزملاءه.


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