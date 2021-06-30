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تحرك عاجل للنيابة.. القصة الكاملة لانهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهدت منطقة الدخيلة في الإسكندرية خلال الساعات الأخيرة انهيار عقار مما أدى إلى حالة ذعر بين الأهالي وسقوط عدد من المصابين.

إصابة أشخاص في الانهيار:
وشهدت الإسكندرية انهيار عقار قديم مأهولا بالسكان ومكونا من 3 طوابق ودور أرضى بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية، وأسفر الانهيار عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وكان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا يفيد بانهيار عقار ووجود مصابين وضحايا انتقلت جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الحماية المدنية.

قوات الدفاع المدني تتوجه للمكان:
وتوجهه رئيس الحي بصحبة قوات الدفاع المدنى وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق تقطنه 7 أسر، وانهياره بالكامل، جرى وضع حواجز حوله حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وبلغت حصيلة ضحايا حادث الانهيار حتى الآن مصرع سيدة وإصابة شاب 17 عاما وطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

استخراج طفلة على قيد الحياة:
وانتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، كما تم استخراج جثمان سيدة مسنة من أسفل عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية، وما زال البحث جاريا عن باقى الضحايا.

طلبات عاجلة للنيابة:
وكان قد وصل فريق من نيابة الدخيلة بالإسكندرية فى مكان عقار الدخيلة المنهار لمعاينة الحادث، كما وصل مدير أمن الإسكندرية وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمتابعة الحادث.

وطلبت النيابة العامة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، التحفظ على ملف العقار بالحي، ونقله لسراياها، مع سرعة موافاتها بتحريات المباحث حول الواقعة، ومدها بالتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وسماع أقوالهم، وسؤال قاطني العقار "الناجين" حول أسباب الانهيار.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ رفع الأنقاض، بعد وضع سياج في محيط العقار؛ لتأمين حركة المارة من المواطنين والسيارات، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

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