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الجالية المصرية بفرنسا تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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تقدم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا على لسان الأمين العام الأستاذ عبد الحميد نقريش بكافة مكوناته من جمعيات وشخصيات عامة بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه:"هذا اليوم التاريخي الذي قرر فيه الشعب المصري أن يستعيد الوطن مناشدا الجيش المصري العظيم بقيادة البطل عبد الفتاح السيسي والذي استجاب لمطالب الشعب والإرادة الشعبية للحفاظ على البلاد والعباد والقضاء على مخططات قوى الشر والظلام من الجماعات الإرهابية المدعومة من أعداء الوطن والتاريخ يسجل دوما بحروف من نور قوة وصلابة الشعب المصري العظيم بتماسكه وترابطه ووحدته من خلال النسيج الوطني الواحد والأدوار الوطنية للأزهر والكنيسة ومؤسسات الدولة من جيش وشرطة وكافة الأجهزة التي تعمل على الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن".

وتابع البيان :"ها هي مصر الان خلال السبع سنوات إذا تحدثنا عن الإنجازات تعجز الكلمات ولا تكفي المجلدات أنها إنجازات غير مسبوقة على مدى التاريخ لقد أصبحت مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي شريك استراتيجي في قيادة العالم في العديد من الملفات والقضايا وما تحقق بالداخل والخارج واضح للعيان وبالرغم من الحملات الشرسة من الاعلام المعادي للوطن إلا أننا على يقظة ووعي ان الوطن مؤمن بقيادة حكيمة ومؤسسات وطنية تعمل على الحفاظ على الوطن ومقدراته".

وأردف:" استطاع الزعيم بحنكة وذكاء على سبيل المثال وليس الحصر أنه حرر مصر من قيود اتفاقية كامب ديفيد من خلال سعودة تيران وصنافير استطعنا طرد وإخراج ما يسمى قوات حفظ السلام وأصبحت مصر تسيطر على المنطقة بالكامل من خليج السويس إلى خليج العقبة والحفاظ على الأمن القومي للوطن وستأتي الأجيال وراء الأجيال ويعلمونهم انه جاء وقت من الزمن كانت هناك خطط لاستهداف الدولة المصرية ولكن لأن مصر دولة مباركة بالانبياء والرسل المولى عز وجل أكرمها بالرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على البلاد والعباد".

واختتم البيان :"ومن جانبنا نحن كمؤسسات مجتمع مدني بالخارج نعمل دوما على بث الوعي والتوعية وترسيخ مفهوم الوطن وقيم المواطنة والانتماء ويواصل الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا أدواره في دعم الوطن ومكافحة الشائعات المغرضة ومحاربة الاعلام المعادي الذي يحاول أن يزيف وعي الشعب المصري ويؤكد الاتحاد على الوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الرسمية والتعاون المشترك بما يحقق الأهداف المنشودة للحفاظ على الوطن وأبنائه بالخارج والداخل في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتحيا مصر بشرفاء الوطن والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد البطل منقذ الوطن والمحافظ على البلاد والعباد حفظ الله مصر شعبا وحكومة وقيادة".

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فرنسا عبد الحميد نقريش ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي الجالية المصرية في فرنسا

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