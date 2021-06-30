Advertisements

حسام حبيب يوجه رسالة حب لـ شريهان عقب دعمها له

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
وجه المطرب حسام حبيب رسالة لـ شريهان عقب دعمها له في أزمته الأخيرة، وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "حبيب" قائلا: "ايقونتنا بنحبك جدا".

وكانت شريهان قد انضمت إلى داعمين المطرب حسام حبيب، في أزمته الأخيرة عقب تسريب تسجيل صوتي لوالده.

وعلقت شريهان على ذلك من خلال مشاركتها رسالة غامضة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائله: "الرجولة أفعال وليست أقوالا"، وكانت قد علقت على هذه التغريدة قائله: "بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها.. الحمد الحمد الحمد والشكر لله".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يترقب.. نهائي أبطال أفريقيا يواجه مصير مجهول بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه من ضم القاطر الإفريقية للزمالك

منذ ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا للموسم الجديد

منذ 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

كيف هنأت نبيلة عبيد شريهان بعيد ميلادها؟

كيف ساند الفنانون والرأي العام رامي جمال؟

بعد حصول ابنتها على الماجستير.. هذا ما فعلته شريهان (صور)

تسجيل صوتي.. يكشف خطة حسام حبيب للاستيلاء على أموال شيرين عبد الوهاب

بهذه الكلمات..نوال الزغبي تدعم شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

عاجل.. أول تعليق من شيرين عقب أزمتها الأخيرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:08 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

03:14 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

04:30 م

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة