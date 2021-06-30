حسام حبيب يوجه رسالة حب لـ شريهان عقب دعمها له

وجه المطرب حسام حبيب رسالة لـ شريهان عقب دعمها له في أزمته الأخيرة، وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "حبيب" قائلا: "ايقونتنا بنحبك جدا".



وكانت شريهان قد انضمت إلى داعمين المطرب حسام حبيب، في أزمته الأخيرة عقب تسريب تسجيل صوتي لوالده.



وعلقت شريهان على ذلك من خلال مشاركتها رسالة غامضة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائله: "الرجولة أفعال وليست أقوالا"، وكانت قد علقت على هذه التغريدة قائله: "بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها.. الحمد الحمد الحمد والشكر لله".