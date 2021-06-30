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إسعاد يونس تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو بهذه الطريقة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، صورة تحيي من خلالها ذكرى ثورة 30 يونيو وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "يونس" قائله: "عودة الروح"، وتفاعل معها عدد من الجمهور عبر خاصية التعليقات قائلين: "فعلا عودة الروح"،عودة الحياة والأمل".

يذكر أن بدأت اسعاد يونس فى مجال التمثيل من خلال أدوار صغيرة فى عدد من الأعمال خلال فترة السبعينات، ومنها أفلام مثل "جريمة لم تكتمل، وأنا وابنتى والحب، وانتهى الحب، والملكة وأنا، والمرايات، ودعاء المظلومين، وميعاد مع سوسو، ومسلسلات الدنيا لما تلف، وأصل الحكاية كدبة، ورحلة فى عالم مجنون.

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