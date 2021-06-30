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ضبط 203 قطعة أثرية في مطار القاهرة الدولي قبل تهريبها للخارج

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تمكنت الوحدة الأثرية في منى الركاب ٣ بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب بالمطار، من ضبط 203 عملة أثرية ترجع لحقب مختلفة من العصور المصرية القديمة ومنها اليونانية والرومانية والبيزنطية، كانت بحوزه أحد الركاب.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية، تم تشكيل لجنه من الأثرين المختصين برئاسة الدكتورة شيرين رمضان "مدير الوحده الأثرية بمبني الركاب رقم 3"، والتي بدورها قامت بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فني.

وتابعت رمضان أن عملية الفحص والمعاينة أكدت أثرية العملات وأنها تخضع لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ومن ناحيتها أوضحت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الاثرية بمطار القاهرة، أن العملات عبارة عن مجموعة من العملات الأجنبية والمصرية والعربية تضم ٣٦ عملة من العصر اليوناني، و٥٨ عملة من العصر الروماني وعملة من العصر البيزنطي و١٠٨ عملة مختلفة الأشكال والأحجام ولكنها مطموسة المعالم لأنها مغطاه بطبقات من الصدأ وعوامل القدم.

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