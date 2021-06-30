محمود كامل: تعديل المواد الخلافية بلائحة المؤسسات الصحفية القومية بشكل نهائي

أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن انتهاء الجدل السائد حول بعض المواد الخلافية باللائحة الإدارية الصادرة عن الهيئة الوطنية للصحافة، والخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية، والتي اعترض عليها عدد كبير من الزملاء أعضاء الجمعيات العمومية لتلك المؤسسات المختلفة.



وقال "كامل" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه حصل بشكل غير رسمي على نص اللائحة بعد التعديل.



وكان قد تقدم عدد من الزملاء أعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بمذكرات رسمية للنقابة، خلال الأيام الماضية، اعتراضًا على نص متداول حول لائحة إدارية للمؤسسات الصحفية القومية، صادرة عن الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدين أنها تعطي الحق لرئيس التحرير في فصل الزملاء، وتجور على حقوقهم ومساحتهم الشخصية، وتخالف في نصوصها صحيح الدستور والقانون.