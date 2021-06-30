جامعة الملك عبدالعزيز تبرم اتفاقية نشر كتاب "خصخصة مؤسسات التعليم العالي بالخليج"





أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ، اتفاقية مع دار نشر راوتليدج "Routledge" ، لنشر كتاب "خصخصة مؤسسات التعليم العالي الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي..دراسة شاملة -عابرة للحدود- لتحليل السياسات والممارسات"، مما يعد إضافة نوعية إثرائية للمحتوى العربي والعالمي .

ويأتي الكتاب ضمن سلسلة من المشاريع والشراكات الإستراتيجية لتأليف وطباعة الكتب التي وقعتها الجامعة مع دور النشر العالمية، التي تسلط الضوء على مشاريع حيوية في خصخصة مؤسسات التعليم العالي الحكومية .

وأوضح معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن مثل هذه المشاريع البحثية ترتكز على التحليل الشامل للسياسات التعليمية، وكل ما له علاقة بملف التخصيص في هذه الدول بغرض عرض التجارب المختلفة وبلورة الدروس المستفادة والتحديات .

وأضاف أن هذه المشاريع البحثية تتناول مدى حاجة هذه الدول لتبني هذه السياسات المستحدثة لمواجهة التحديات الاقتصادية، لضمان استقلالية القطاع التعليمي واستمرارية دعمه للاقتصاد المحلي، ويكون ذلك بتأهيل الكفاءات الوطنية التي تلبي احتياجات سوق العمل مع الاحتفاظ بعناصر الجودة وتعزيزها وضمان الكفاءة المالية والتشغيلية لجميع مرافقه وقطاعاته .