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الأهلي يترقب.. نهائي أبطال أفريقيا يواجه مصير مجهول بسبب كورونا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يفكر مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم في تأجيل مواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزرتشيفز الجنوب إفريقي بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا التى ضربت جنوب إفريقيا.

تأجيل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

و من المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل، على ملعب "محمد الخامس" فى الدار البيضاء بالمغرب.

من جانبه ذكرت صحيفة "citizen" الجنوب إفريقية أن حكومة جنوب أفريقيا أعلنت الأحد الماضى، فرض حظر تجول على 5 ولايات من بينهم ولاية جوتنج معقل فريق كايزر تشيفز، لمدة 14 يوما، بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

ويدرس مسؤولو الكاف تأجيل مواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى موعد جديد بسبب تفشي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

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