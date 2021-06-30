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الكشف عن حقيقة عروض كامافينجا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه تم الكشف عن حقيقة العروض المقدمة إلى رين الفرنسي من أجل التعاقد مع نجم الفريق الفرنسي إدواردو كامافينجا.

وأكدت صحيفة مترو البريطانية أن رين لم يتلق أي عروض حتى الآن من أجل ضم كامافينجا على الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني مهتمون بالتعاقد مع النجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد كامافينجا مع رين ينتهي في صيف 2022 ولفتت بعض التقارير الصحفية أن النجم الفرنسي يفضل الاستمرار في فرنسا والإنضمام إلى باريس سان جيرمان.

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