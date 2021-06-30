Advertisements
الكشف عن حقيقة عروض كامافينجا
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:02 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه تم الكشف عن حقيقة العروض المقدمة إلى رين الفرنسي من أجل التعاقد مع نجم الفريق الفرنسي إدواردو كامافينجا.
وأكدت
صحيفة مترو البريطانية أن رين لم يتلق أي عروض حتى الآن من أجل ضم كامافينجا على
الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.
وألمحت
الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني ومانشستر
يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني مهتمون بالتعاقد مع النجم الفرنسي.
وأشارت
الصحيفة البريطانية إلى أن عقد كامافينجا مع رين ينتهي في صيف 2022 ولفتت بعض
التقارير الصحفية أن النجم الفرنسي يفضل الاستمرار في فرنسا والإنضمام إلى باريس
سان جيرمان.
Advertisements