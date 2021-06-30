دينا رامز في ذكرى ثورة 30 يونيو توجه الشكر للرئيس السيسي: "نادينا عليك واستجبتلنا" (فيديو)

هنأت الإعلامية دينا رامز الشعب المصري في ذكرى 30 يونيو، موجهة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استجاب لنداءات الشعب المصري وخلص مصر من المصير المظلم الذي كان ينتظرها في عهد الإخوان.



وقالت "دينا" خلال تقديم برنامجها "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "مفيش أجمل من الفرحة كل سنة ومصر كلها دايما بخير وصحة وسعادة لا تنتهي، النهارة نحتفل بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو".



وأضافت "الواحد لما بيفتكر عاش في هذا اليوم حاجات عمره ما عاشها العالم كله كن ينظر على أعداد مصر في الشوارع، كل واحد مصري حس بصفة شخصية أن هذه الثورة بتاعته".



وتابعت "الاحساس اللي حصل في هذا اليوم كان عياط ونداء مستمر انزل يا سيسي، ندهنا عليك يوميها واستجبتلنا، ونزلت تنقذنا من المصير الغريب الذي كان يحيط بمصر".



واستطردت "تجربة عمر المصريين ما عشوها داخلين في نفق مظلم وشايفين الظلام يقترب عليهم وحضرتك تستجيب ليهم وتزيح الغمة، وهنا ظهر دور حزب الكنبة".



واستكملت حديثها "كان فيه ستات عمرنا ما كنا نتخيل أنهم ينزلوا الشارع ويقفوا الوقفة الرجولية دي وينادوا على الرئيس، كلنا كنا على قلب رجل واحد، والستات عملت أسطورة من الأساطير التي سيتذكرها التاريخ".



وأوضحت "هنفضل نفتكر اليوم ده، ودور الرئيس السيسي الذي كان بمثابة حائط الصد لإنقاذ البلد لم يدخر جهد أو قانون أو مساندة ولا فكرة ودفعة للأمام إلا وعملها للست المصرية، وأعطى للشعب المصري ثقة دائما أنه في ظهرهم".

