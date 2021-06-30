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انستجرام تجلب ميزة مشاركة الروابط في القصص للمستخدمين

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بدأت انستجرام في اختبار إمكانية مشاركة الروابط ضمن القصص لعدد من المستخدمين العاديين من خلال الملصقات الموجودة على التطبيق.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة وفقًا لفيشال شاه، مدير المنتجات، إلى فهم طبيعة المحتوى الذي يقوم المستخدمين بنشره، والتأكد من عدم استخدام مثل هذه المزايا في نشر المعلومات المضللة والروابط الوهمية، وهذا السبب الحقيقي لرغبتها بإتاحة مشاركة الروابط من خلال الملصقات حتى الآن وليس بشكل عام.

وبغض النظر عن الطريقة التي ستتيح فيها انستجرام مشاركة الروابط على القصص، فهي مرحب بها بشدة من المستخدمين العاديين بطبيعة الحال.

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