انستجرام تجلب ميزة مشاركة الروابط في القصص للمستخدمين

بدأت انستجرام في اختبار إمكانية مشاركة الروابط ضمن القصص لعدد من المستخدمين العاديين من خلال الملصقات الموجودة على التطبيق.





وتهدف الشركة من هذه الخطوة وفقًا لفيشال شاه، مدير المنتجات، إلى فهم طبيعة المحتوى الذي يقوم المستخدمين بنشره، والتأكد من عدم استخدام مثل هذه المزايا في نشر المعلومات المضللة والروابط الوهمية، وهذا السبب الحقيقي لرغبتها بإتاحة مشاركة الروابط من خلال الملصقات حتى الآن وليس بشكل عام.



