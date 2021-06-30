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استطلاع للرأي يكشف تعارض الاغلبية التركية مع مشروع قناة إسطنبول

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
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 لا تزال قضية بناء قناة إسطنبول تثير الجدل في تركيا بين مؤيد للمشروع الذي طرحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعارض للمشروع الذي تبنى رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو مسؤولية مناهضة المشروع وحشد جهود أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الرافضين لتشييد هذه القناة.

 

وفقاً لبحث أجرته شركة Metropoll Research للأبحاث واستطلاعات الرأي حول قناة إسطنبول، فإن 49% ممن شاركوا بالاستطلاع لا يوافقون على مشروع قناة اسطنبول، فيما قال 38% منهم إنه يجب القيام بهذا المشروع، وقال 13 في المئة إنه لا يوجد لديهم فكرة أو إجابة عن هذا السؤال.

 

وبخصوص النتائج على حسب الانتماء الحزبي، صرح 13.2% من حزب العدالة والتنمية الحاكم، و36.8% من حزب الحركة القومية (الحزب الحليف للحزب الحاكم) بأنهم لم يجدوا بناء قناة إسطنبول صحيحاً.


 
     

لكن المعارضة متمثلة بحزب الشعب الجمهوري ترى أن مشروع قناة إسطنبول يمثل خطراً على البيئة المحيطة بالمشروع، وربما يؤدي إلى جفاف المياه الجوفية، وتشكيل خطر على بحر مرمرة (جنوب القناة)، فضلاً عن زيادة مخاطر الزلازل في إسطنبول.


 
 

بعد إنشاء القناة ستصبح أحياء إسطنبول القديمة والكثير من الأحياء الرئيسية المكتظة بالسكان والمناطق الصناعية الحيوية محصورة من الشرق بمضيق البوسفور، والغرب بقناة إسطنبول، ومن الشمال بالبحر الأسود والجنوب ببحر مرمرة.


 
 

ولفت رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو في أكثر من مناسبة إلى خطورة تحول الجزء الأكبر من شطر إسطنبول الأوروبية إلى جزيرة معزولة في حال حدوث زلزال مدمر، وهو ما يعيق عمليات الإنقاذ والدعم لسكان هذه المناطق في حالات الكوارث.

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