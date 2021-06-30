إسعاد يونس تحيي الذكرى الأربعين لوفاة سمير غانم

أحيت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ذكرى الأربعين لوفاة الفنان سمير غانم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت "يونس" قائله: " اربعين يوم يا سمير، السلام لروحك في الجنة، الفاتحة".



يذكر أن النجم سمير غانم رحل عن عالمنا منذ أربعين يوما، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية ومازالت زوجته دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاته نظرا لسوء حالتها الصحية، حيث كانت في غرفى العناية المركزة في الفترة الأخيرة تعاني من أعراض ما بعد كورونا.