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بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
محمد طه
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احتفل العاملين بالنشاط البحرى بالبحر الأحمر بمشاركة العديد من السياح الأجانب، من مختلف الجنسيات الأجنبية بذكرى ثورة 30 يونيو، بشكل مختلف حاملين علم مصر فى عنان السماء أثناء لعبة الفلاى بورد بمشاركة السياح الأجانب من جنسيات مختلفة.

وقال مجدى عبد الغنى لاعب الفلاى بورد الشهير بـ "الرجل الطائر"، كان هناك إحتفالات عديدة منذ أول أمس، لافتًا أنه كان حريصًا أثناء ممارسة لعبة الفلاى بورد أنه يحمل علم مصر وبث الاغاني الوطنية احتفالا بذكرى مرور ثمانية سنوات على ثورة 30 يونيو العظيمة.


فيما قال محمود عبد الغنى، أحد أعضاء فريق عمل لعبة الفلاى بورد، شارك اليوم العديد من السياح في إحتفالات ذكرى ثوره 30 يونيو اليوم، لافتًا إلى أن الجميع كان حاملًا علم مصر مرفرفا في عنان السماء بمشاركة السائحين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية فى عنان السماء فى صورة تشهد على عظمة مصر والاستقرار الذى تشهده البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشهدت اليوم المنتجعات السياحية في البحر الأحمر، عدة احتفالات بثورة 30 يونيو، حيث نظم أحد الفنادق حفلا بالأغانى الوطنية وكذلك صور الرئيس والزى الفرعونى وسط عدد كبير من السياح بالفنادق الذين قاموا بالتقاط الصور للحفل.
بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)
بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)
بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)
بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)
بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)
بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)
بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)
بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)
بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)
بمشاركة عدد من السياح.. بعلم مصر مرفرفا في عنان السماء فريق "الفلاى بورد" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)

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