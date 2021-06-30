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عاجل - موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا للموسم الجديد

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت رابطة الليجا الإسبانية اليوم الأربعاء مواعيد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وغريمه برشلونة في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2021-2022.

وستقام مباراة الدور الأول بين برشلونة وريال مدريد في ملعب كامب نو فيما ستقام مباراة الدور الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد.

وكشفت الرابطة عن أن كلاسيكو الأرض في الدور الأول سيقوم يوم 24 أكتوبر المقبل على ملعب كامب نو، في الجولة العاشرة من المسابقة، فيما سيقام اللقاء الثاني على سانتياجو برنابيو يوم 20 مارس 2022 بالجولة التاسعة والعشرين.

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ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

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