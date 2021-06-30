البرلمان اللبناني يوافق علي برنامج مدفوعات للأسر الفقيرة بقيمة 556 مليون دولار

قال نائب في البرلمان اللبناني إن البرلمان وافق اليوم الأربعاء على مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، بتكلفة 556 مليون دولار سنويا، في خطوة ستسمح بخفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة 6 مليارات دولار.

كما وجه البرلمان الحكومة بالموافقة على خطوط ائتمان استثنائية لتمويل البرنامج.

هذا وكانت وزارة الطاقة قد رفعت أسعار المحروقات أمس، إذ قالت في وثيقة إن متوسط سعر البنزين 95 أوكتان تحدد عند 61100 ليرة لبنانية، أي 40.58 دولار، لكل 20 لترا، بزيادة قدرها 15900 ليرة، أو ما يعادل 35%.