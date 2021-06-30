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تسريحات للشعر المستقيم لتحصلي على إطلالة ساحرة.. جربيها

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعتبر  تسريحات الشعر المستقيم من أكثر تسريحات الشعر أناقة وجمالاً، فهي تمنح المرأة إطلالة أنثوية ناعمة تلائم كافة الأوقات، ومن هنا نقدم لك عزيزتي الفتاة مجموعة من التسريحات التي تتناسب مع الشعر المستقيم 

تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع بسلسلة

تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع بسلسلة ملتوية مزينة بأكسسوار ذهبي، تعد خياراً مثالياً لك، فهي تريحك من الخصلات المنسدلة على الوجه، ويمكن اعتمادها في يومك العادي أو في المناسبات.

تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع الغرة الجانبية المسحوبة

تناسب صاحبات الشعر الطويل وتعتبر من أرقى التسريحات التي تتناسب مع الأجواء الرومانسية الهادئة.

تسريحة ذيل الحصان فائقة الارتفاع والاستقامة

بإمكانك اعتماد تسريحة ذيل الحصان فائقة الارتفاع والمستقيمة. وإذا لم يكن شعرك طويلاً بما يكفي، بإمكانك إضافة عدد قليل من وصلات الشعر.

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