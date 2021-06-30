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برلماني: ثورة 30 يونيو صححت المسار وأخرجت مصر من الظلام إلى النور

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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هنأ النائب ياسر منير، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها صححت المسار وأعادت بناء الوطن، وأخرجت مصر من الظلام إلى النور.

وأكد "منير" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل رمزا لصمود وإرادة المصريين، خاصةً وأنها تجسيد حقيقي للثورة الشعبية، التي شارك فيها جموع الشعب المصري، من أجل استعادة الدولة المصرية مره أخرى، كما أنها أفشلت كافة مخططات الجماعات الإرهابية التي كانت تستهدف النيل من مصر وعدم استقرار المنطقة.

وأشار النائب، إلى أن ثورة ٣٠ يونيو ليست مجرد ذكرى وطنية عابرة خُلدت في سجلات تاريخنا الوطني ولكنها حدث عالمي وتاريخي غير موازين القوى ومراكز صنع القرار بالعالم، وأعاد لم الشمل العربي وسطر فصلًا جديدًا لمحيطنا الإقليمي نحو مزيد من الاستقرار والسلام وإنهاء الصراعات".

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تشهد نهضة تنموية حقيقة على أرض الواقع وإنجازات ملموسة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع الصحي، الذي أكد أن مصر دولة متقدمة خلال الشهور الماضية وذلك نتيجة الإصلاحات التي قام بها الرئيس ما قبل ظهور فيروس كورونا، والاهتمام بالتعليم والثقافة والرياضة والفن وغيرها من القطاعات الهامة، بجانب المشروعات القومية، وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع علاقات مصر الخارجية، واستعادت دورها المحورى والإقليمى والدولى، خير دليل على نجاح ثورة 30 يونيو وعلى نجاح الرئيس السيسي في النهوض بمصر.

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