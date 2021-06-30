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موسيماني يحدد نقاط ضعف بيراميدز للاعبي الأهلي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي، قبل مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وحرص موسيماني على إلقاء محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق، للحديث عن مباراة بيراميدز، وللتأكيد على العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهة الغد.

 

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام».

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