تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" عن مباريات الجولة الأولى من بطولة الليجا للموسم 2021-2022.





ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة خارج ملعبه أمام فريق ديبورتيفو ألافيس يوم 15 أغسطس المقبل، فيما يستهل برشلونة مشواره في المسابقة بموقعة ريال سوسيداد على ملعب كامب نو.





أما حامل اللقب أتلتيكو مدريد فيبدأ رحلة الدفاع عن لقب الليجا بمواجهة قوية أمام فريق سيلتافيجو على ملعب الأخير.





فيما جاءت باقي المباريات للجولة الأولى على النحو التالي :-





ريال مايوركا × ريال بيتيس





قادش × ليفانتي





أوساسونا × إسبانيول





إشبيلية × رايو فاليكانو





فالنسيا × خيتافي





فياريال × غرناطة





إليتشي × أتليتك بيلباو



