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مصرع ضابط ومعاون شرطة وإصابة 2 أخرون فى إنقلاب سيارة مرافقة لموكب محافظ البحر الأحمر

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
محمد طه
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لقى ضابط ومعاون شرطة مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخرين فى إنقلاب سيارة بطريق "الزعفرانة رأس غارب" شمال محافظة البحر الأحمر.

وتلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بوقوع حادث خلال موكب محافظ البحر الأحمر الأحمر، امام دير الانبا بولا بطريق "الزعفرانة رأس غارب" على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وإيداع الجثامين بمشرحة المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابةالعامة لمباشرة التحقيقات.

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