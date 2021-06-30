Advertisements

وزير خارجية اليمن يشدد على ضرورة مراجعة السرديات الخاطئة بشأن أزمة بلاده

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
Advertisements
 أكد أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، ضرورة مراجعة "السرديات الخاطئة بشأن الأزمة اليمنية بناء على الوقائع على الأرض والحقائق الواضحة التي تثبت عرقلة مليشيا الحوثي للجهود الدولية لإنهاء الحرب، ورفضها للمبادرات الأممية والإقليمية والتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية".
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات أجراها بن مبارك اليوم الأربعاء مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وجهود وفرص إحلال السلام في اليمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقال بن مبارك: "نعتبر زيارتنا لألمانيا محطة مهمة من محطات جولتنا الأوروبية وواحدة من أهم الزيارات لدول الاتحاد الأوروبي، ونشعر بأن لدى أصدقائنا في برلين رغبة صادقة للمساهمة في حل الأزمة اليمنية من خلال الاستمرار في دعم المسار الأممي، وسيكون تكثيف التواصل بين الحكومتين والتعاون بينهما أمر ضروري لتعزيز ودعم وإنجاح هذا التوجه".
 وقال المسؤول اليمني، إن مليشيا الحوثي تفاقم من الأزمة الإنسانية من خلال الاستمرار في حصار مدينة تعز وانتهاك وقف اطلاق النار في الحديدة وتصعيد العدوان على مأرب ورفع وتيرة استهداف الأعيان المدنية، والمناطق السكنية ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والتي خلفت حتى الآن مئات القتلى والجرحى من المدنيين والنازحين".


وتطرق إلى قضية خزان صافر(العائم في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة غربي البلاد)، داعيا لتضافر الجهود لوضع حد لمماطلة مليشيا الحوثي وتلاعبها بهذا الملف الإنساني والبيئي الهام.


من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لمبادرة السلام الأممية بعناصرها الأربعة، بما يضمن التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب ويحقق السلام والاستقرار في اليمن وأن بلاده ستعمل من خلال الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية، داعياً إيران لتغيير دورها بشأن الأزمة اليمنية.


وشدد الوزير الالماني على ضرورة تسهيل عمل المنظمات الاغاثية وإزالة القيود التي يضعها الحوثيون، لافتا إلى أن ألمانيا ستعمل خلال المرحلة القادمة بكل امكانياتها لدعم اليمن وعملية السلام.

أخبار تهمك

بأمر موسيماني.. الأهلي يستقر على عودة سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه من ضم القاطر الإفريقية للزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 11 ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا للموسم الجديد

منذ 33 دقيقة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:08 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

عاجل - موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا للموسم الجديد

06:16 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

03:14 م

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة