الأوقاف.. 7 سنوات من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي

قدمت وزارة الأوقاف خلال الـ 7 سنوات الماضية عددًا كبيرًا من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها عمارة المساجد وبناء عدد كبير من المساجد في أغلب المحافظات والمدن الجديدة، إضافة إلى تحسين الأحوال المعيشية والمادية للأئمة والخطباء وفتح مسابقات لهم.

ووصلت هيئة الأوقاف لأعلى إيرادات لها في عهد الرئيس السيسي.. وفي السطور المقبلة سبع سنوات من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي

عمارة المساجد في عهد الرئيس

شهدت عمارة المساجد نقلة نوعية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سواء تلك التي تقوم وزارة الأوقاف بإحلالها وتجديدها أو إنشائها ، أو تلك التي تنشأ بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة وتشجيعها للجهود الذاتية

ويبلغ إجمالي ما بنى من مساجد جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من 1200 مسجد، معظمهم بنى في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والأحوزة العمرانية الجديدة وحيث تكون الحاجة.

تحسين الأحوال المعيشية للأئمة

تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادات تتراوح ما بين (2658) و (3943) جنيهًا مع توفير أكثر من (130) ألف زي أزهري لائق لهم وتعيين (3000) إمام و(4258) عاملا و(112) فني تمريض (ممرضات) وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف.

صكوك الأضاحي

مشروع صكوك الأضاحي لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، ويأتي هذا المشروع بالتنسيق بين مؤسسات الدولة الأوقاف والتموين وغيرها.

وتصل قيمة الصك الواحد لهذا العام 2000 جنيه ويتضمن مشروع صكوك الأضاحي أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

يرادات هيئة الأوقاف

بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020م مبلغ 88,526,946 جنيهًا , بزيادة قدرها 49,711,062 جنيهًا بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019م.

وخلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيهًا بنسبة 34% عن نفس الشهر في عام 2019م و خلال شهر سبتمبر 2020م مبلغ 135,287,635 جنيهًا، بزيادة قدرها 17,035,151 جنيهًا بنسبة 14% عن نفس الشهر في عام 2019م و بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 2020م مبلغ 145,347,236 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,320,966 جنيهًا بنسبة 19% عن نفس الشهر في عام 2019م.

وخلال شهر نوفمبر 2020م مبلغ 161,744,518 جنيهًا، بزيادة قدرها 11,644,885 جنيهًا بنسبة 7% عن نفس الشهر في عام 2019م و بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر ديسمبر 2020م مبلغ 179,042,213 جنيهًا ، بزيادة قدرها 11,797,653 جنيهًا بنسبة 7% عن نفس الشهر في عام 2019م.

و بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يناير 2021م مبلغ 144,522,716 جنيهًا ، بزيادة قدرها 25,963,225 جنيهًا بنسبة 21,9% عن نفس الشهر من العام السابق وخلال شهر فبراير 2021م مبلغ 124,658,351 جنيهًا ، بزيادة قدرها 35,009,320 جنيهًا بنسبة 39% عن نفس الشهر من العام السابق.

وخلال شهر مارس 2021م مبلغ 121,605,393 جنيهًا ، بزيادة قدرها 35,159,111 جنيهًا بنسبة 40,6% عن نفس الشهر من العام السابق وخلال شهر أبريل 2021م مبلغ 205,517,357 جنيهًا ، بزيادة قدرها 21,636,617 جنيهًا بنسبة 11,7% عن نفس الشهر من العام السابق.

مشروع سوق الخميس

المشروع تم تنفيذ بالشراكة التامة والتنسيق مع محافظة القاهرة للإسهام في حل مشكلة الباعة الجائلين على مساحة نحو أربعة فدادين لاستيعاب الباعة الجائلين.





مجال البر

وجاءت الإنجازات في مجال البر كالتالي:

- أكثر من 300 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية.

- تم صرف 173,646,028 جنيهًا مساعدات في مجال البر وصرف 32,558,120 جنيهًا من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

- تم توزيع 1200 طن من لحوم أضاحي الأوقاف، على مليون ومائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة تقدر بنحو 115 مليون جنيه.

- تم مضاعفة المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم ليكون 400 ألف جنيه سنويًّا، بدلًا من 200 ألف جنيه، خدمة للقرآن الكريم وحفظته.

مسابقات للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لخطباء المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر الشريف من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الراغبين في التعاقد بنظام الأجر مقابل عمل في المناطق التي تحددها الوزارة.

وحددت الوزارة الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم من خطباء المكافأة على بند التحسين.

2. أن يكون حاصلًا على الليسانس من إحدى الكليات التالية: (أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون " بشعبتيها "، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية " جميع اللغات، " كلية التربية جامعة الأزهر " شعب: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية).

3. أن يقبل العمل في الأماكن التي تحددها الوزارة حسب احتياجها.

4. يكلف من يجتاز الاختبارات المطلوبة بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر وخطبة الجمعة، وإشرافه العام على المسجد المحدد له، مع إعطائه إجازة أسبوعيه أحد أيام الأسبوع عوضًا عن يوم الجمعة بالتنسيق مع المديرية التي يعمل بها.

5. سيتقاضى المتعاقد بنظام الأجر مقابل العمل مبلغ (2400 جنيه) شهريًا.

6. من تثبت كفاءته في أداء المهام المكلف بها ستكون له الأولوية حال الإعلان عن تعيين الأئمة متى انطبقت عليه شروط الإعلان.