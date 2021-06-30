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الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: الرئيس السيسي قام بترميم المواطن المصري (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا "الرئيس السيسي قام بترميم المواطن المصري".

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "حد كان يتخيل أن فيروس سي يختفي من الريف المصري، البطاقات التموينية كانت بتروح في كروش أناس لا حق لهم في شيء، كل عاطل وباطل كان بيحصل عليها".

وتابع "تم إعادة توجيه الدعم ومراقبة كل شخص يأخذ زجاجة زيت، وتم تحرير سعر الوقود والنهضة التعليمية اللي بيعافر وزير التعليم علشان يدخلنا في عصر جديد على غرار ما يحدث في العالم، التطوير الذي حدث للترع والمصارف في الريف المصري بعدما تحولت إلى ترع مازوت وأرضًا خصبة للأمراض والأوبئة".

واستطرد "بقينا نأكل أكل مسمم مخلوط بمياه الصرف الصحي، رائحة المجاري كانت في الفاكهة والمجاري، كل هذا انتهى، مع انتشار الصوب الزراعية تحت رعاية أبطال قواتنا المسلحة، مصر أصبحت هي التي تطعم المنطقة، وسير كل قوافل الإغاثة لكل الدول المجاورة".

واستكمل حديثه "مصر أصبحت تصدر كل الأدوية والعناية الطبية للدول الإفريقية، مبادرة حياة كريمة الناس هتمنى انهم يعيشوا في الريف وتصبح بيئة جاذبة وجالبة للناس هيرجع بخيره، وهيأمن الفلاح على تعليم ولاده وتوفير العلاج الصحي المناسب والمياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء".

وأوضح"هترجع مصر تاني بايد المصري الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يخليك ويبارك فيك ويحفظ ويرضيك ومش عاوز منك غير تستمر بضحكتك، وثقتك في الله ويقينك في ربك وثقتك في شعبك".

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