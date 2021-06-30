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الأهلي يعلن غياب المقاتل عن موقعة بيراميدز

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي غياب أيمن أشرف مدافع الفريق عن مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

 

وأوضح عبد الحفيظ أن أيمن أشرف يغيب عن لقاء بيراميدز في الدوري مساء غد، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

 

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام».

 

هذا ويعلن موسيماني المدير الفني للفريق، عقب المران الجماعي اليوم، قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لخوض لقاء بيراميدز.

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