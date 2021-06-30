هيئة السوق توافق على طرح 81.2 مليون سهم بـ"أكوا باور" للاكتتاب العام

وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) بتسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تمت الموافقة على طلب الشركة بطرح 81.2 مليون سهما للاكتتاب العام، تمثل 11.1% من أسهم الشركة.

وأضافت الهيئة، أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف؛ وتحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

ونوهت هيئة السوق المالية، بأن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وشددت، على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت الهيئة، إلى أن الموافقة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.