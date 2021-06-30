القاهرة 38.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق الـ30 من يونيو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس غدا





وتوقعت الهيئة، أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية.





طقس الغد





وقالت "الأرصاد" في بيانها، إن الطقس يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وترتفع نسبة الرطوبة، ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات، بينما يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة





وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية خفيفة غدا الخميس، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة





درجات الحرارة المتوقعة غدا





القاهرة 38 25





الإسكندرية 32 24





مطروح 30 23





سوهاج 41 26





قنا 42 26





أسوان 44 28



