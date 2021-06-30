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فان بوميل يتخد عن قيادة فولفسبورج

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:31 م
وكالات
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أبدى مارك فان بوميل المدير الفني الجديد لفولفسبورج الألماني سعادته بالعودة من جديد إلى الدوري الألماني (بوندسليجا)، واصفا تولي تدريب الفريق بأنه "فرصة هائلة".

وقال فان بوميل لاعب بايرن ميونخ السابق، خلال تقديمه الرسمي أمام وسائل الإعلام اليوم الأربعاء: "كان من الواضح على الفور أن هذا يشكل فرصة هائلة بالنسبة لي."

وأضاف: "أعتقد أن الوضع هنا احترافي بشكل كبير. فولفسبورج هو ناد يدرب اللاعبين ويمتلك قسما لاكتشاف المواهب يتمتع بكفاءة عالية. أنا أحب أيضا العمل مع اللاعبين الشبان. فقد فعلت ذلك في آيندهوفن بالفعل. وبعض هؤلاء اللاعبين أصبحوا دوليين."

ويتولى فان بوميل (44 عاما) تدريب فولفسبورج، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالبوندسليجا، خلفا لأوليفر جلاسنر الذي انتقل لتدريب آينتراخت فرانكفورت.

وعمل فان بوميل مدربا على مستوى قطاعات الشباب، كما تولى منصب المدير الفني لآيندهوفن الهولندي لمدة عام ونصف العام، انتهت في 2019 .

وخلال مشواره الاحترافي، لعب الهولندي الدولي السابق فان بوميل لميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني إلى جانب بايرن ميونخ الذي لعب له بين عامي 2006 و2011 .

وقال فان بوميل: "هيتسفيلد، وهاينكس، وفان جال، وهيدينك، وأدفوكات. عملت تحت قيادة العديد من المدربين الرائعين، وكانت لدي فكرة منذ وقت مبكر لكوني سأصبح مدربا."

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