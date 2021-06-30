10 أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل مباراتهما المرتقبة

يستضيف النادي الأهلي نظيره بيراميدز مساء غدًا الخميس، على استاد (الأهليWE السلام)، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.





الأهلي يدخل مباراة الغد وفي جعبته 41 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، وله 8 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة.





ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الخميس وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو صدارة الدوري ومنافسة غريمه التقليدي الزمالك على لقب المسابقة المحلية حيث يتصدر الأخير الترتيب برصيد 61 نقطة، بينما يبحث بيراميدز عن تحقيق نتيجة ايجابية لتعويض الإخفاق الإفريقي ولتحسين مركزه في جدول المسابقة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل مباراة الخميس:-





- الأهلي تقابل مع بيراميدز في 11 مباراة سابقة 9 بالدوري الممتاز ومباراتين بكأس مصر ، حقق كل فريق 4 انتصارات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.





- سجل لاعبو الأهلي 10 أهداف في شباك فريق بيراميدز، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.





- تقابل بيراميدز بمسماه القديم (الأسيوطي سبورت) مع الأهلي في 5 مباريات فاز في مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، بينما بمسماه الجديد التقى مع المارد الأحمر في 6 مباريات حقق انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة.





- عبد الله السعيد هو هداف مواجهات الفريقين وهو اللاعب الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين حيث أحرز 3 أهداف (هدفين للأحمر – هدف لبيراميدز).





- حقق الأهلي 6 "كلين شيت" في مباريات ضد بيراميدز، مقابل 6 "كلين شيت" للفريق السماوي أيضًا.





- أكبر انتصار في مباريات الأهلي وبيراميدز، كان لصالح المارد الأحمر وفاز بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما في 14 أبريل 2015 بالجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.





- تاكيس جونياس مدرب بيراميدز الجديد التقى مع الأهلي في 3 مباريات خلال قيادة فريق وادي دجلة وخسرها جميعًا.





- قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الأهلي في مباراتين ضد بيراميدز انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.





- نتيجة 1-0 الأكثر تكرارًا في مباريات الأهلي ضد بيراميدز، وحدثت 5 مرات (2 للأحمر – 3 للسماوي).





- 10 لاعبين في قائمتي الأهلي وبيراميدز سبق لهم اللعب للفريقين هم(عبد الله السعيد – اكرامي – رمضان صبحي – حمودي – أحمد الشيخ – أحمد فتحي – انطوي – محمد حمدي – أفشة – محمد فاروق).



