المدرعة " تمساح" فخر صناعة الإنتاج الحربي المصري.. تعرف عليها

قفزت مصر بخطوات سريعة في مجال التصنيع العسكرى بمكونات محلية وايادي مصري لتصنيع السلاح المصري بمختلف أشكاله وأنواعه لتحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، ومنها المدرعة تمساح بمختلف أنواعها والتي تعد فخر مصانع الإنتاج الحربي والتي ظهرت في معرض السلاح ايدكس ٢٠١٨ وقرييا ستظهر في معرض السلاح ايدكس ٢٠٢١



والمدرعة تمساح ٣ تعتبر من ناقلات الجند المدرعة المُطوّرة لدى مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية وبتعاون من مصنع " 200 الحربي ( إنتاج وإصلاح المدرعات ).



اما المدرعة تمساح ١ تعتبر من ناقلات الجند المدرعة المُطوّرة لدى مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية وبتعاون من مصنع " 200 الحربي التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي.



بينما المدرعة تمساح ٢ تعتبر من مدرعات ناقلة أفراد مدرعة 6 * 6 مبنية على " تمساح 1 " وهي من فئة مركبات " MRAP " وتستخدم شاسيه من شركة " أورال Ural " الروسية وتأتي في عدة إصدارات بحسب الرغبة



أما المدرعة تمساح أتوبيس فهي عبارة عن أوتوبيس مُدرع 6 * 6 مبني على " تمساح 2 " وهو من فئة مركبات " MRAP " إلى جانب المدرعة St-100 والتي تعد جيلًا جديدًا من المركبات المدرعة متعددة المهام، التي ظهرت لأول مرة خلال فاعليات معرض الصناعات العسكرية والدفاعية EDEX 2018.