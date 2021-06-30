سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها بإطلالة جريئة عبر إانستجرام"

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "أبو ضيف" بإطلالة جريئة، أبهرت متابعيها من خلالها حيث ارتدت بدلة بالأبيض والأسود واعتدمت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، وتفاعل معها الجمهور من خلال خاصية التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال سلمى أبوضيف، مشاركتها في بطولة إحدى حكايات "إلا أنا"، والتي حملت عنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور.