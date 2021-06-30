Advertisements
منة فضالي مع عابد فهد في أحدث ظهور لها
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:33 م
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة منة فضالي صور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، جمعتها بالفنان عابد فهد.
وكتبت "فضالي" تعليقا على الصور معبرة عن سعادتها لمقابلته قائله: "مبسوطة برؤيتك".
يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.
وكتبت "فضالي" تعليقا على الصور معبرة عن سعادتها لمقابلته قائله: "مبسوطة برؤيتك".
يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements