منة فضالي مع عابد فهد في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منة فضالي صور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، جمعتها بالفنان عابد فهد.



وكتبت "فضالي" تعليقا على الصور معبرة عن سعادتها لمقابلته قائله: "مبسوطة برؤيتك".



يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.