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ارتفاع مخزونات البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية نهاية يونيو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:39 م
البنزين بالولايات المتحدة
البنزين بالولايات المتحدة
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء 30 يونيو إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير تراجعت بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

 

وهبطت مخزونات الخام 6.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 25 يونيو الجاري إلى 452.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين كانت تُشير لانخفاض 4.7 مليون برميل.

 

وتراجع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.5 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

 

وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 187 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وصعدت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

 

وزادت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 241.6 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة 886 ألف برميل.

 

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 869 ألف برميل إلى 137.1 مليون برميل، في مقابل توقعات لارتفاع 486 ألف برميل.

 

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع 603 آلاف برميل يوميا.

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