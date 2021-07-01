الموجة الحارة مستمرة.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

لا تزال درجات الحرارة تواصل الارتفاع، نتيجة الموجة الحارة التي تشهدها مصر، خلال الفترة الحالية، حيث قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، يؤثر على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومن المتوقع ان تسجل محافظات جنوب الصعيد 44 درجة، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم وعدم تكون أي سحب خلال ساعات النهار.





وناشدت الهيئة المواطنين بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، والإكثار من تناول المشروبات الباردة.





وفي سياق متصل، قالت الهيئة إنه من متابعة آخر صور الأقمار الصناعية، نجد عاصفه ترابية في الشمال الشرقي السوداني، والتي من المحتمل أن تؤثر على مناطق من جنوب البلاد في حلايب، وشلاتين، وبحيرة ناصر، وأبو سمبل، بنشاط للرياح تكون مثيره للرمال والأتربة، قد تصل إلى حد العاصفة، وقد تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.





وبالنسبة لحالة الطقس، اليوم الخميس، فيسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الخميس 1 يوليو 2021، وحتى يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وترتفع نسبة الرطوبة بما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات.





وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





وتكون درجات الحرارة خلال تلك الفترة على النحو التالي:





يوم الخميس 1 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.





يوم الجمعة 2 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.





يوم السبت 3 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 40 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 42 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.





يوم الأحد 4 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.





يوم الإثنين 5 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.





يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.





أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في القاهرة والوجه البحري بين 80% إلى 82 %، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 33%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية بين 90% إلى 93%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 40% إلى 45%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 25% إلى 30%.



