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وزيرة الثقافة: مبادرة لإقامة معارض للكتب بجميع المحافظات.. وثمن الكتاب لن يزيد عن 20 جنيه

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن هناك نهضة كبيرة على مستوي الدولة في مختلف المجالات، كما أن هناك نهضة تحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع الأصعدة وبما فيهم الثقافة المصرية.

وتابعت وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، أن الدولة ذاهبة نحو التقدم، والعالم ينظر لنا بنظرة مختلفة، كما أن هناك نهضة مشروعات وغيرها.

وأكملت وزيرة الثقافة، أن اليوم شهد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكان هناك تحدي بسبب توقف الكثير من المعارض حول العالم، قائلة: "1218 ناشر في المعرض ولم يحدث في أي مكان في العالم و460 جناح وهناك حالة عظيمة تحدث".

وتابعت وزيرة الثقافة، أن المنصة الرقمية الخاصة انجاز عظيم في ظل وجود جائحة فيروس كورونا وكان تحديًا كبيرا، كما أن الحجز عن طريق المنصة والشراء عن طريق المنصة وهو إنجاز عظيم للدولة ووزارة الثقافة المصرية، وأصرينا على إقامة معرض الكتاب هذا العام ومن خلاله قدمنا مبادرات مختلفة.

وأردفت الثقافة، أن الوازرة تعمل حاليًا على إقامة معارض في كل المحافظات ونًصر على خفض سعر الكتب في تلك المعارض، كما أن الكتاب في المبادرة الجديدة لن يزيد عن عشرون جنيهًا.

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