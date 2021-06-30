عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

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الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بلجزيرة، مشاركة عمرو السولية.

وشارك السولية في المران كاملا وأصبح جاهزا للمشاركة في مباراة بيراميدز، المقرر لها مساء غدا الخميس.

وكان السولية غاب عن مران الفريق الجماعي أمس بسبب شكواه من الإجهاد، واكتفى بأداء تدريبات الجري حول الملعب.

وشهد مران الأهلي أداء محمد هاني تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، بعد إصابته في العضلة الأمامية، وأصبحت فرص مشاركته في مباراة بيراميدز صعبة.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام».

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