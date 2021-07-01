وزيرة البيئة تكشف عن إجراءات خلق "الوظائف الخضراء"

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع مجموعة البيئة بمنظمة الأمم المتحدة في مصر، والسيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور خبراء وزارة البيئة، لمناقشة مسودة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمضي قدما في الانتهاء من الاستراتيجية بعد اعتماد الإطار العام لها.





وكشفت وزيرة البيئة عن الإجراءات التي تهدف لخلق الوظائف الخضراء، حيث يتم العمل حاليا مع وزارة التخطيط على إعداد استراتيجية التعافي الأخضر، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء لتضمين معايير الاستدامة البيئية في الموازنة الاستثمارية للدولة لتحقيق الهدف الطموح بالوصول إلى ٥٠٪ من مشروعات الدولة خلال ٣ سنوات لتكون خضراء، إلى جانب التعاون مع وزير التعليم والتعليم العالي لدمج موضوعات تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بالمناهج التعليمية والتعليم ما بعد الجامعي والتعليم الفني، لتأهيل الشباب على التكنولوجيا المتعلقة بالمشروعات الخضراء كإدارة المخلفات، ووضع التكنولوجيا الخضراء ضمن قائمة متطلبات سوق العمل.



