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وزيرة البيئة تكشف عن إجراءات خلق "الوظائف الخضراء"

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:15 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع مجموعة البيئة بمنظمة الأمم المتحدة في مصر، والسيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور خبراء وزارة البيئة، لمناقشة مسودة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمضي قدما في الانتهاء من الاستراتيجية بعد اعتماد الإطار العام لها.

وكشفت وزيرة البيئة عن الإجراءات التي تهدف لخلق الوظائف الخضراء، حيث يتم العمل حاليا مع وزارة التخطيط على إعداد استراتيجية التعافي الأخضر، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء لتضمين معايير الاستدامة البيئية في الموازنة الاستثمارية للدولة لتحقيق الهدف الطموح بالوصول إلى ٥٠٪ من مشروعات الدولة خلال ٣ سنوات لتكون خضراء، إلى جانب التعاون مع وزير التعليم والتعليم العالي لدمج موضوعات تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بالمناهج التعليمية والتعليم ما بعد الجامعي والتعليم الفني، لتأهيل الشباب على التكنولوجيا المتعلقة بالمشروعات الخضراء كإدارة المخلفات، ووضع التكنولوجيا الخضراء ضمن قائمة متطلبات سوق العمل.

وكان الدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة لملف تغير المناخ، قد استعرض إطار عمل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ خلال اللقاء، موضحا أن الاستراتيجية التي تهدف لتمكين مصر من التخطيط والتحكم فى آثار تغير المناخ لسنوات عديدة قادمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، تضم ٥ أهداف رئيسية وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ لتسليط الضوء على تأثيرات تغير المناخ وتحسين البنية التحتية للتمويل وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ، وقيادة مصر على المستوى الدولى لملف تغير المناخ، وتقوم الاستراتيجية بتحديد السياسات والأدوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف ورسم خارطة طريق لكيفية إدارة ملف المناخ في مصر.

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وزيرة البيئة الوظائف الخضراء الفجر

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